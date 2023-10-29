محللة شخصيات تكشف اذا سيتزوج مبارك الهاجري على أحلام

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت محللة شخصيات عبر أحد التطبيقات عن الثنائي رجل الأعمال القطري مبارك الهاجري وزوجته الفنانة الإماراتية أحلام، مشيرة الى انه لن يتزوج عليها، وذلك لأنها قوية ويعتبرها سندا، فلا شك أنهما دائما ما يظهرا بصورة جميلة ومميزة، ويحظيان بمحبة كبيرة من قبل الجمهور الذي يتمنى ان يبقى الحب جامعا بينهما دائما.



وكانت أقامت أحلام إحتفالاً مؤخرا لزوجها مبارك الهاجري بمناسبة عيد ميلاده.

وفاجأت أحلام زوجها بتزيين المنزل بالبالونات والورد وكأنه احتفال مصغر في البيت طغت عليه أجواء الرومانسية، وشارك الهاجري مقطع الفيديو الذي يوثق هذه المفاجأة في صفحته الرسمية، وقد عبر عن سعادته بهذه المفاجأة، قائلاً: "الله لا يخليني منك يا أم فاهد يا حبيبتي الجميل ان يوم ميلادي يصادف عيد ميلاد المملكة".