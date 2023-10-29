رسالة عبير صبري لشركتي المحمول بعد إمدادها الاتصالات لغزة

ياسر رشاد - القاهرة - وجهت الفنانة عبير صبري، رسالة لشركتي المحمول المصريتين بعد إمداد الشعب الفلسطيني بتغطية اتصالات عبر مدينة رفح المصرية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

وكتبت الفنانة عبير صبري، عبر خاصية الأستوري قائلة : "عاش.. تركيب أبراج متحركة بالقرب من معبر رفح لإيصال النت والاتصالات لـ غزة".

نجوم الفن يدعمون فلسطين مع الهلال الأحمر المصري

وكان حرص وفد كبير من النجوم والفنانين يرأسه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على زيارة الهلال الأحمر المصري، وذلك من أجل المساندة والدعم للشعب الفلسطيني.

ومن الفنانين الذين حضروا كل من: "إلهام شاهين وريهام عبدالغفور وروجينا ومحمد عبدالحافظ وبسمة ودنيا عبدالعزيز وسلوي عثمان وهشام عطوة وعزوز عادل ورحاب الجمل وأميرة العايدي وعلا غانم ولبلبة وآخرون.

وتستمر نقابة المهن التمثيلية في تقدم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني جراء ما يحدث على الأراضي الفلسطينية حاليا فيما شارك الفنانين في تجميع عدد من المساعدات الطبية والخاصة لإيصالها إلى الشعب الفلسطيني وذلك برعاية الهلال الأحمر المصري.