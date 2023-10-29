غني يا دنيا.. صُنّاع الأغنية الرسمية لموسم الرياض 2023

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت الفعاليات الترفيهية الأضخم لعام 2023 في موسم الرياض بنسخته الرابعة، خلال الأيام القليلة الماضية، بحضور كوكبة ضخمة من مشاهير العالم في كافة المجالات بالعاصمة السعودية الرياض.

فريق عمل أغنية “غني يادنيا” لـ موسم الرياض 2023

من المظاهر الغنائية الفريدة هي “غني يادنيا”، التي تمثل الصوت الرسمي للنسخة الرابعة من موسم الرياض 2023، التي قدمها الفنان عبد المجيد عبد الله، من كلمات فهد المساعد، ألحان المصري عمرو مصطفى، توزيع محمود صبري.

ويقول مطلع أغنية غني يادنيا" غنِّي يا دنيا بتوقيت الرياض.. للرياض أحباب وأوَّلهم أنا"، حرص المستشار تركي آل الشيخ على مشاركة الأغنية مع متابعيه عبر موقع التدوينات إكس “تويتر سابقًا”، حيث حصدت أكثر من 4 ملايين مشاهدة بعد طرحها بساعات.

وكان قد أعلن آل الشيخ أعلن رسميا انطلاق موسم الرياض بنسخته الرابعة، مساء أمس، قائلًا "النسخة الرابعة من موسم الرياض مميزة تحقق أحلامكم وأمنياتكم بإذن الله .. وفي الختام ، أهلاً بكم في موسم الرياض".

حمل حفل الافتتاح عدد كبيرمن المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم "كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم.

وتشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض العديد من الفاعليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إليكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عاملية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة بإسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يوماً على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدث آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد اللمرة الاولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و 30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.