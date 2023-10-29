موعد عزاء وجنازة المخرج مشهور خيزران

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان نيرودا خيزران، عن موعد ومكان جنازة وعزاء والده المخرج والفنان السوري الكبير مشهور خيزران، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيسبوك.

وكتب الفنان نيرودا خيزران، عبر صفحته قائلًا : "بسم الله الرحمن الرحيم انتقل إلى رحمة الله تعالى أبي المرحوم الفنان أبو نيرودا مشهور خيزران، الموقف في قرية حوط اليوم الأحد الموافق 29 تشرين الأول2023 الساعة 3 والدفن الساعة 4 بعد الظهر".

وأضاف :"الله يرحمك يابيي ياحنوون، الله يرحمك ويسكنك الفردوس الأعلى، تقبل التعازي يوم الغد الإثنين 30 / 10 / 2023 في منزلي المتواضع، الكائن في عجمان النعيمية بناية عبدالله 9 نفس بناية سوبر ماركت فجر المدينة الطابق 11، شقة رقم 1101".

وفاة مشهور خيزران

ورحل عن عالمنا صباح اليوم، الاحد، المخرج السوري مشهور خيزران، ولم يتم الإعلان عن موعد الجنازة والعزاء حتى الآن.

وكانت كشفت نقابة الفنانين السوريا، عن وفاة مشهور خيزران، وكتبت النقابة في منشورا عبر فيسبوك: "نقلا عن فرع المنطقة الجنوبية لنقابة الفنانين ننعي اليكم.. وفاة الزميل الـفنان الـقدير مشهور خيزران.. إنا لله وإنا اليه راجعون".

آخر أعمال مشهور خيزران

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان الراحل مشهور خيزران، مسلسل "الخربة" وتم عرضه عام 2011، تدور أحداثه داخل قرية (الخربة) القريبة من محافظة السويداء، حيث يسلط العمل الضوء على حياة عائلتان تعيشان في القرية ضمن إطار كوميدي.

مسلسل الخربة، إخراج الليث حجو، بطولة دريد لحام، رشيد عساف، أحمد الأحد، نضال سيجري، ممدوح الأطرش وتاليف ممدوح حمادة.

وكان قدم الراحل مشهور خيزران، عدد من أشهر الأعمال العربية، من أبرزها مسلسل خالد بن الوليد لـ الفنان باسم ياخور، وأيضا: مسلسل فلوب صغيرة، الخربة، انتقام الزباء، الحجاج، حوش المصاطب، وغيرها.