شاهد ما قاله عمر كمال عن الطفلة الفلسطينية شام

ياسر رشاد - القاهرة - شارك المطرب عمر كمال، صورة للطفلة الفلسطينية شام، بعد نجاتها من الإصابة في قصف قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتب المطرب عمر كمال، على صورة الطفلة، عبر خاصية الاستوري على حسابه الرسمي قائلًا: "يا روح قلبي".

نجوم الفن يدعمون فلسطين مع الهلال الأحمر المصري

وكان حرص وفد كبير من النجوم والفنانين يرأسه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على زيارة الهلال الأحمر المصري، وذلك من أجل المساندة والدعم للشعب الفلسطيني.

ومن الفنانين الذين حضروا كل من: "إلهام شاهين وريهام عبدالغفور وروجينا ومحمد عبدالحافظ وبسمة ودنيا عبدالعزيز وسلوي عثمان وهشام عطوة وعزوز عادل ورحاب الجمل وأميرة العايدي وعلا غانم ولبلبة وآخرون.

وتستمر نقابة المهن التمثيلية في تقدم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني جراء ما يحدث على الأراضي الفلسطينية حاليا فيما شارك الفنانين في تجميع عدد من المساعدات الطبية والخاصة لإيصالها إلى الشعب الفلسطيني وذلك برعاية الهلال الأحمر المصري.