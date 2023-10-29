شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة: قطاع غزة يتعرض لإبادة ظالمة وأوقفوا قتل الأطفال فورًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر النجم اللبناني راغب علامة، القضف المتواصل من قوات الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة خلال الأيام الماضية، وقتل المدنيين والأطفال، وطالب علامة بإيقاف قتل أطفال فلسطين فورًا.

وكتب راغب علامة في تدوينة على موقع X - تويتر سابقاً: "في حرب الكبار.. شو ذنب الطفولة!.. يتعرّض قطاع غزّة وأهله لإبادة ظالمة وعدوان غاشم أشعل ليل غزّة بنيرانه مخلّفاً مجازر إنسانية وويلات مروّعة ستسجل وصمة عار أبدية مهما حاولوا طمسها بعزل المدنيين عبر قطع الكهرباء والهاتف والإنترنت، ولكن أكثر ما يدمي القلب هو مشهد قتل الأطفال في هذه الحرب السوداء الملطخة بدماء زكيّة بريئة".



راغب علامة

وأضاف راغب علامة في تدوينته: "ارحموا الأطفال!..أوقفوا قتل الأطفال فوراً!..لا يسعني سوى القول إنه مهما دعت الظالم قدرته على إعلاء الباطل على الحقّ إلا أنّ قدرة الله أعلى وأعظم لأن الله أكبر. كان الله في عون الأطفال والمدنيين والأبرياء في غزّة ورحم أهلها وكفى بالله حسيبا".

وكان راغب علامة قد حرص على دعم أهالى فلسطين منذ بدء الحرب عليهم، وفى تدوينة سابقة: "ألف تحية لأبطال فلسطين الصامدة.. فلسطين تبقى لشعبها المظلوم والبطل.. لا للاحتلال والظلم".