شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت حبيبة ماثيو بيري فى مسلسل friends بعد صدمة وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت محبوبة ماثيو بيري في مسلسل friends على خبر وفاته الصادم من خلال حسابها على موقع إنستجرام، وهي الممثلة ماجي ويلر التي طالما ارتبطت في ذهن الملايين حول العالم بحب الممثل الراحل ضمن أحداث المسلسل بحكم الشخصيتين الذي لعبها كلاهما.

ماجي ويلر كتبت على إنستجرام: "يا لها من خسارة كبيرة للعالم كله، سيفتقد الجميع ماثيو بيري، فالفرحة الذي جلبها للكثيرين في حياته القصيرة جدًا ستستمر".

وتابعت عن Matthew Perry: "أشعر بأنّني محظوظة جدًا بكل لحظة إبداعية شاركتها معك خلال مسلسلنا".



حبيبة ماثيو بيري فى مسلسل friends

وقالت مصادر قضائية، إنه تم العثور على جثمان ماثيو بيرى، أمس السبت، فى منزل في لوس أنجلوس، حسبما نشر موقع الديلى ميل، مشيرًا إلى أنه بعد استدعاء المستجوبين الأوائل إلى مكان الحادث في حوالي الساعة 4 مساءً، وكشفت المصادر أنه لم يتم العثور على أي مخدرات في مكان الحادث، ولم يكن هناك أى شيء غريب فى مكان الوفاة، وتم تشخيص الوفاة بأنها بسبب السكتة القلبية.

وكان أشهر دور لعبه بيري هو تجسيد شخصية تشاندلر بينج في مسلسل الأصدقاء الذي تم عرضه بين عامي 1994 و2004 على عشرة مواسم وشاركه في بطولته جنيفر أنيستون وكورتني كوكس وديفيد شويمر ومات لوبلانك وليزا كودرو.

ولد بيري في ماساتشوستس وترعرع في أوتاوا مع والدته وهي صحفية كندية عملت ذات مرة مسؤولة صحفية لرئيس الوزراء الأسبق بيير ترودو وتزوجت من إعلامي كندي بعد طلاقها من والد بيري.