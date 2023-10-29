شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة Matthew Perry مع الإدمان .. كلفته 9 ملايين دولار و12 عملية و15 رحلة إعادة تأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما أن توفى ماثيو بيري نجم مسلسل Friends مؤخرًا حتى أثار صخبًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر اسمه التريندات، فالنجم الذى يمتلك قاعدة كبيرة من الجمهور كان دومًا لديه حكاياته عديدة أبرزها المعاناة مع الكحول والمخدرات، وهو ما نسلط الضوء عليه في السطور التالية.

إدمان Matthew Perry المخدرات والكحول

عانى ماثيو بيري كثيراً بسبب المخدرات حتي أجرى عمليات كثيرة وصلت لأكثر من 12عملية جراحية منقذة للحياة، و15 رحلة لإعادة التأهيل و6000 زيارة إلى AA مركز للتعافى، وهو ما جعله ينفق خلال تلك الرحلة نحو 9 ملايين دولار على معركة إدمان الكحول والمخدرات وفي مرحلة ما خلال العلاج ذكر في مذكراته أن الأطباء أخبروه أن لديه فرصة 2٪ فقط للبقاء على قيد الحياة.

وفاة ماثيو بيري

من ناحية أخرى ذكرت مصادر قضائية، إنه تم العثور على جثمان ماثيو بيرى، أمس السبت، فى منزل في لوس أنجلوس، حسبما نشر موقع الديلى ميل، مشيراً إلى أنه بعد استدعاء المستجوبين الأوائل إلى مكان الحادث في حوالي الساعة 4 مساءً، وكشفت المصادر أنه لم يتم العثور على أي مخدرات في مكان الحادث، ولم يكن هناك أى شيء غريب فى مكان الوفاة، وتم تشخيص الوفاة بأنها بسبب السكتة القلبية.