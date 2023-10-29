حبيبة ماثيو بيري تعلّق على وفاته

ميرنا وليد - بيروت - نعت الممثلة ماجي ويلر حبيبها النجم الراحل ماثيو بيري في مسلسل " friends " اذ كتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "يا لها من خسارة كبيرة للعالم كله، سيفتقد الجميع ماثيو بيري، فالفرحة الذي جلبها للكثيرين في حياته القصيرة جدًا ستستمر".



وأضافت: "أشعر بأنّني محظوظة جدًا بكل لحظة إبداعية شاركتها معك خلال مسلسلنا".

ماثيو بيري توفي عن عمر يناهز 54 عاما في منزله لوس أنجلوس في الجاكوزي او مغكس الحمام.

وبعد ان اشارت بعض التقارير الى انه توفي غرقا أفادت المصادر الى ان بيري عاد إلى منزله صباح اليوم بعد ممارسة الرياضة لمدة ساعتين وانه أرسل مساعده الخاص لقضاء بعض المهام وعندما عاد وجده غارقا ولم يتم العثور على اية مواد مخدرة في منزله.