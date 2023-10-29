إلهام الفضالة تتعرض لأزمة صحية وانتشار صورة لها من المستشفى

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للممثلة الكويتية إلهام الفضالة من المستشفى وهي على السرير، وقد تلقّت إلهام الكثير من الرسائل من قبل الجمهور الذي تمنى لها الشفاء العاجل والعودة لنشاطها الفني.
وكانت قد إنتهت إلهام الفضالة مؤخرا من تصوير مشاهدها في مسلسلها "خواتي غناتي"، اذ نشرت صوراً من كواليسه على صفحتها الخاصة، وكشفت انها تقدم شخصية تدعى غيداء في المسلسل.
الجدير ذكره ان العمل مكون من 30 حلقة ينتمي الى اللايت كوميدي ويجمع الهام الفضالة بمجموعة من أهم الممثلين.
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