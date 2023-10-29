يارا: "للحياة والسلام لا الموت والشر"

ميرنا وليد - بيروت - دعت الفنانة اللبنانية يارا لإيقاف الحروب ورفع الصلوات على نية السلام، اذ كتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "ياربّ، نرفع صلواتنا على نيّة السلام، ووقف الحروب والإعتداءات على الأطفال الأبرياء والجرائم ضد الإنسانية.
.ولإيقاظ ضمائر الحكّام ليحكموا بالعدل لا بالظلم، للحياة والسلام لا الموت والشر…آمين ياااا رب".
على صعيد آخر طرحت يارا مؤخرا أغنيتها باللهجة المصرية تحت عنوان "مش بمزاجك" على يوتيوب وعدد من المنصات الموسيقية.
الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وصوّرتها يارا على طريقة الفيديو كليب وظهرت فيها بلقطة أنثوية جريئة أحدثت تفاعلًا كبيرًا بين المتابعين وتحديدًا محبيها الذين تركوا لها الكثير من التعليقات.
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