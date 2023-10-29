عمرو يوسف بلوك جديد.. بدء تصوير فيلم ولاد رزق 3

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن المؤلف صلاح الجهيني عن بدء تصوير فيلم "ولاد رزق3"، اليوم الأحد.

ونشر الجهيني صورة لأبطال العمل، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، وظهر الفنان عمرو يوسف في الصورة بلوك مختلف، إذ صبغ شعره إلى اللون الأصفر.

وعلق الجهيني على الصورة :"أول أيام تصوير فيلم ولاد رزق3، القاضية بمدينة الرياض".

فيلم "ولاد رزق" يشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما المصرية وهم أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، ومن المقرر عرضه بحلول عام 2024.