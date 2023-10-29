"رحماك بغزة يا الله".. شريهان تنشر فيديو لضحايا أطفال غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة شريهان مقطع فيديو لضحايا أطفال غزة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام".

وكتبت شريهان على الفيديو :"حسبي الله ونعم الوكيل، رحماك بغزة يا الله".

النجمة شريهان، بعد غياب 19 عام، عن الشاشة، قدمت عام 2021، مجموعة استعراضات عن بعض ملامح حياتها، ضمن الحملة الإعلانية لإحدى شركات الإتصالات.

وعرضت منصة "شاهد" في العام نفسه، مسرحية "كوكو شانيل"، التي شهدت عودة النجمة شريهان، إلى المسرح الاستعراضي بعد غياب طويل، والمسرحية، من تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري.