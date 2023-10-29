موعد ومكان عزاء المخرج السوري الراحل مشهور خيزران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف عازف الكمان السوري نيرودا ، موعد ومكان إقامة عزاء والده المخرج الراحل مشهور خيزران، الذي توفي اليوم الأحد.

نيرودا، عبر صفحته في موقع فييسبوك، كتب،:" انتقل إلى رحمة الله تعالى، أبي المرحوم الفنان...

أبو نيرودا مشهور خيزران، الموقف في قرية حوط، اليوم الأحد الموافق 29 تشرين الأول.2023

الساعة 3 .. و الدفن الساعة 4 بعد الظهر ".

وتابع،:" الله يرحمك يا بيي يا حنون..الله يرحمك و يسكنك الفردوس الأعلى..تقبل التعازي يوم الغد الإثنين.. 30 .10 .2023، في منزلي المتواضع..الكائن في عجمان.النعيمية.بناية عبدالله 9

نفس بناية سوبر ماركت فجر المدينة، الطابق 11.. شقة رقم 1101".

المخرج الراحل مشهور خيزران، قدم مجموعة من أبرز المسلسلات السورية، منها جحا، و خالد بن الوليد، و الحجاج.