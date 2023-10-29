جنا دياب تنشر صور مع صديقها :"أريد أن أصبغ شعري أحمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت جنا دياب ابنة الهضبة عمرو دياب صورًا تجمعها بصديقها، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام".

وعلقت جنا على الصور قائلة:"أريد أن أصبغ شعر أحمر".

"جنا" كانت قد أعلنت مؤخرا عن توقيعها عقد عمل ستنطلق من خلاله في مسيرتها المهنية بعالم الموسيقى، وعلقت: "لا أستطيع أن أصف مدى سعادتي، متحمسة، أحبكم يا رفاق ولا أستطيع الانتظار لمشاركة موسيقاي مع الجميع وبدء مسيرتي المهنية".

يذكر أن، جنا هي ابنة "الهضبة" عمرو دياب، إذ أنجب 4 أبناء.. الأولى هي نور من الفنانة شيرين رضا قبل انفصالهما، ثم زواجه من زينة عاشور، لينجبا "كنزي وجنا وعبدالله".