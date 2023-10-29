فن ومشاهير

جنا دياب تنشر صور مع صديقها :"أريد أن أصبغ شعري أحمر"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت جنا دياب ابنة الهضبة عمرو دياب صورًا تجمعها بصديقها، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام".

وعلقت جنا على الصور قائلة:"أريد أن أصبغ شعر أحمر".

"جنا" كانت قد أعلنت مؤخرا عن توقيعها عقد عمل ستنطلق من خلاله في مسيرتها المهنية بعالم الموسيقى، وعلقت: "لا أستطيع أن أصف مدى سعادتي، متحمسة، أحبكم يا رفاق ولا أستطيع الانتظار لمشاركة موسيقاي مع الجميع وبدء مسيرتي المهنية".

يذكر أن، جنا هي ابنة "الهضبة" عمرو دياب، إذ أنجب 4 أبناء.. الأولى هي نور من الفنانة شيرين رضا قبل انفصالهما، ثم زواجه من زينة عاشور، لينجبا "كنزي وجنا وعبدالله".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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