أمير خان يهدي Eminem "ساعة" ثمينة في حفل بالرياض (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أهدى الممثل والمدافع البريطاني من أصل باكستاني أمير خان، مغني الراب إمينيم ساعة يد هدية، خلال تواجدهما في حفل عشاء في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشر موقع "et" بالعربي مقطع فيديو من الحفل، عبر موقع "إنستجرام"، وعلق:" أمير خان يهدي Eminem ساعة يد Limited Edition خلال تواجدهما في الـ Gala Dinner في الرياض والذي سبق حفل إفتتاح بليلة موسم الرياض".

يذكر أن دافع الممثل والملاكم أمير خان عن الشعب الفلسطيني، مستنكرا الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي، وصمت العالم عما يحدث على أرض فلسطين.