أحمد الفيشاوي ينشر صورا من كواليس "السيستم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان أحمد الفيشاوي صورا من كواليس فيلمه الجديد "السيستم"، ونشر الصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق: "يا تري إيه إللي هيحصل لـ وحيد الحكيم في السيستم .. من تصوير اليوم".

يذكر أن فيلم "السيستم" بطولة أحمد الفيشاوي، وطارق لطفي، نسرين طافش، وبسنت شوقي، ومن تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوي، وتصوير هيثم مصطفى.

على جانب آخر، انتهى الفيشاوي مؤخرا من تصوير فيلم"عادل مش عادل"، حيث كتب عبر صفحته بموقع "إنستجرام": "عادل الأمين من فيلم عادل مش عادل.. تم بحمد الله آخر يوم تصوير الفيلم قريبا بالسينما في مصر والوطن العربي".

الفيلم يخوض بطولته شيري عادل، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، والعمل من تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، وإخراج أحمد يسري.