بالعلم والوشاح الفلسطيني أحدث ظهور لنسرين طافش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

دعمت الفنانة نسرين طافش، الشعب الفلسطيني ونشرت صور لها وهي ترفع العلم الفلسطيني أثناء تواجدها بمنطقة الأهرامات.

وشاركت نسرين، الصور على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وعلقت قائلة: "بكرة بيخلص هالكابوس، وبدل الشمس بتضوي شموس، على أرض فلسطين الحرة موعدنا قريبا، خلو قلبكم قوي واثق بالنصر،خلونا على قلب واحد".

وأضافت: "انتبهوا من الفتن و الذبابات الإلكترونية، فاهمين قصدي طبعا مزايدات وطنية و فتن بين الدول من حسابات وهمية هنن محترفين فيها المفروض صرنا أذكى و اوعى، العالم تغير و لم يعد كالسابق و الناس عم تنشال الغمامة عن بصيرتهم ، نحن أبطال عظماء شجعان أقوياء لأننا أصحاب حق، هم الظلام الزائل ونحن النور الخالد، مكملين بالمقاطعة ومكملين نشر وتوعية بالعربي وبكل لغات العالم ، خلو صوت الحق يوصل، كونو صوتهم.



يذكر أن الفنانة نسرين طافش بدأت في تصوير فيلمها الجديد الذي يحمل عنوان "السيستم" ويشاركها البطولة أحمد الفيشاوي، وبسنت شوقي، وعدد من الفنانين، ومن تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت.