شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تسببت جينيفر أنيستون فى جرح لـ ماثيو بيري بسبب رفضها له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال محبو ماثيو بيري Matthew Perry مصدومين من وفاة نجمهم ابن الـ 54 عامًا، بعدما رحل عن عالمنا بصورة مفاجئة متأثرًا بسكتة قلبية فى الجاكوزي الخاص به، وذلك بعد رحلة طويلة مع الشهرة والمعاناة من الإدمان، وفقاً لما رواه فى مذكراته الخاصة الذى نشرها من فترة، وتطرقت لأسراراً عديدة منها سر كشفه للمرة الأولي حول إعجابه بـ جينيفر أنيستون ورفضها مبادلته الأمر، وهو ما نتطرق لها وفقاً لما نشر بمذكراته على لسانه فى السطور التالية.

ماثيو بيري الذى لم يظهر خلال أياً من حلقات مواسم مسلسل Friends محباً لـ جينيفر انيستون أكد في مذكراته أنها هي من كانت في قلبه طوال الوقت، وكان معجباً بها بصورة كبيرة، كشف ماثيو بيرى، عن إعجابه بالنجمة جينيفر أنيستون، معترفًا بأن العمل معها كان صعبًا في بعض الأحيان بعد أن رفضت مبادلته نفس الإعجاب، وكشف أنه التقى بها قبل 3 سنوات من العمل معًا في مسلسل "Friends"، من خلال بعض الأصدقاء المشتركين.



Matthew Perry وجينيفر انيستون

أضاف Matthew Perry أنه أُعجب بها كثيرًا من أول لقاء بينهما، لكن عندما طلب منها الخروج معًا للعشاء رفضت طلبه، وهي ذكرى جعلت عملهما معًا في نهاية المطاف أمرًا محرجًا بالنسبة إلى ماثيو بيرى، لكن على مر السنين، تمكن ماثيو بيرى من طرد فكرة الإعجاب من رأسه لتنشأ بينهما صداقة جديرة بالاهتمام، خاصةً بعد أن بدأت أنيستون فى قصة عاطفية مع براد بيت.

وفاة ماثيو بيري

من ناحية أخرى ذكرت مصادر قضائية، إنه تم العثور على جثمان ماثيو بيرى، أمس السبت، فى منزل في لوس أنجلوس، حسبما نشر موقع الديلى ميل، مشيراً إلى أنه بعد استدعاء المستجوبين الأوائل إلى مكان الحادث في حوالي الساعة 4 مساءً، وكشفت المصادر أنه لم يتم العثور على أي مخدرات في مكان الحادث، ولم يكن هناك أى شيء غريب فى مكان الوفاة، وتم تشخيص الوفاة بأنها بسبب السكتة القلبية.