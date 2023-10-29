شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش بالعلم والشال الفلسطينى: خلوا قلبكم قوي واثق بالنصر (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة السورية نسرين طافش على دعم الفلسطينين وأهالى غزة، حيث خصعت لجسة تصوير أمام الأهرامات مرتدية الشال الفلسطيني ورافعة علم فلسطين، ونشرت الصور على حسابها بموقع إنستجرام وكتبت: "بكرة بيخلص هالكابوس وبدل الشمس بتضوي شموس على أرض فلسطين الحرة موعدنا قريبا.. خلوا قلبكم قوي واثق بالنصر".

وأضافت نسرين طافش:"خلونا على قلب واحد، وانتبهوا من الفتن والذباب الإلكتروني فاهمين قصدي طبعًا، مزايدات وطنية وفتن بين الدول من حسابات وهمية هن عاملينها لأنهم محترفين بالكذب وبالتزوير والسرقة والفتن، بس المفروض صرنا أذكى وأوعى، العالم تغير ولم يعد كالسابق والناس عم تنشال الغمامة عن بصيرتهم، نحن أبطال عظماء شجعان أقوياء لأننا أصحاب حق".



نسرين طافش

وتابعت نسرين: "هم الظلام الزائل ونحن النور الخالد، مكملين بالمقاطعة لمنتجاتهم المصنوعة من دماء أطفال غزة، ومكملين نشر وتوعية بالعربي وبكل لغات العالم، خلو صوت الحق يوصل، كونوا صوتهم".

وفى سياق آخر بدأت نسرين طافش مؤخرًا تصوير أحدث أفلامها "السيستم" الذى يجمعها بالفنان أحمد الفيشاوى وطارق لطفى وبسنت شوقى، ومحمد على رزق وعدد من الفنانين الذين يشاركون كضيوف شرف، والعمل من تأليف أحمد مصطفي وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى، والذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى لايت،

يذكر أن نسرين طافش عرض لها مؤخرًا فيلم "أخى فوق الشجرة" مع رامز جلال ويشارك فى بطولته تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، "ويزو"، وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، ويسجل الفيلم ثانى تجارب نسرين طافش السينمائية في مصر بعد "نادى الرجال السرى" مع كريم عبد العزيز وغادة عادل، الذى تم عرضه عام 2019.



نسرين طافش بالشال الفلسطينى امام الاهرامات



نسرين طافش بالشال الفلسطينى امام الهرم