بكاء وغضب بعد حمل بيلين من فريد… وانسحابات جديدة من مسلسل “الطائر الرفراف”

أزالت الممثلة التركية، جيمري جوملي، علامات الاستفهام التي كانت تدور في أذهان جمهورها خلال الفترة الماضية بعد انفصالها عن مسلسل “الطائر الرفراف” حيث أكّدت الى انها شعرت بالحاجة إلى تقديم توضيح بشأن مسألة مغادرتها للعمل.

وقالت في بيان “بما أن العمل الذي نقوم به يعتمد على العديد من المتغيّرات، لسوء الحظ قد لا يسير كل شيء دائمًا كما خططنا له أو كما كنا نريده.” واضافت: “هذا الموقف يواجهه زملائي في المهنة أيضًا من وقت الى آخر، هذه المرة انا من واجهته. لقد انسحبت من كاست مسلسل “الطائر الرفراف” الذي انضممت إليه في بداية الموسم بحماس وإثارة كبيرين”. تابعت “أود أن أشكر كل فريق العمل الأعزاء على الفترة الممتعة التي عملنا فيها سويًا، أيضًا أشكر المشاهدين الذين تابعوني ولو لفترة قصيرة وتركوا تعليقاتهم الجميلة”. وختمت قائلة: “ليس لدي أي نيّة بالابتعاد أبدًا، لا تقلقوا. سنلتقي مرة أخرى في وقت قريب.”

في نفس السياق، وبعد انخفاض نسب مشاهدة مسلسل “الطائر الرفراف٢” حيث فشل في المحافظة على تفوّقه مع انطلاق عرضه، قررت شركة الانتاج بشكل عاجل إعادة شخصيَتي بيلين وأمها إلى العمل بهدف رفع منسوب التشويق في القصة.

وقد تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لفتاة تدخل في نوبة بكاء هستيرية بعد معرفتها بأن “بيلين” حامل من “فريد” في حلقة “الطائر الرفراف”.