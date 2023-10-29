لطيفة ترفع الصوت وتستعين بهذا المثل

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الفنانة لطيفة التونسية عن غضبها بما يحصل في غزة، اذ كتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "قالك الخطف جريمه انسانيه !!!!!!!!!! . "كثر الهم يضحك " (مثل تونسي )طيب واغتصاب الارض والقتل والتدمير والقصف والتهجير وكل أنواع الجرائم اللاانسانية والهمجيه والوحشية ؟؟؟؟ ماذا تسميها يا هذا ؟؟؟؟؟؟".

وكانت واست لطيفة الزميل في قناة الجزيرة وائل الدحدوح بعد خسارته عائلته في قصف إسرائيلي استهدف منزلا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، اذ قالت: "الله يصبرك ويقويك نتعلم منك الثبات يابطل ياشريف يا عظيم والبقاء والدوام لله وحده شهداء فى الجنه باذن الله".

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