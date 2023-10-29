إلهام شاهين لـ جو بايدن: "خذ الإسرائيلين حبايبك وحطهم في اي بلد عندك"

ميرنا وليد - بيروت - هاجمت الممثلة المصرية إلهام شاهين الرئيس الأميركي جو بايدن بسبب ما يحصل في فلسطين، اذ قالت: "انت متعاطف اوي مع اسرائيل خذ الاسرائيلين حبايبك وحطهم في اي بلد عندك في امريكا".
وكانت توجهت إلهام شاهين مؤخرا برسالة لوطنها مصر، متمنية له الخير.
وكتبت إلهام شاهين: "إتساع قوة مصر العسكريه يزيد نفوذها السياسي .. ربنا يحميكى يا مصر يا أم الدنيا .. اللهم إحفظ مصر و جيشها و شعبها و رئيسها .. مصر ستكون الصخرة التى تتحطم عليها مؤامرات أهل الشر تاريخيا .. تحيا مصر .. تحيا مصر .. تحيا مصر".
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