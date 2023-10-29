طفلة تنهار من البكاء بسبب "الطائر الرفراف"

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الصحافة التركية مقطع فيديو لطفلة تنهار من البكاء عند معرفتها بأن "بيلين" حاملا من "فريد" في أحداث مسلسل "الطائر الرفراف"، اذ على ما يبدو انها تتابعه بشدة، وهو أمر غير محبب، وعلى الأهل الإنتباه بشأن هذا الموضوع.



وكانت فجّرت الصحفية التركية بيرسين ألتونتاش مفاجأة متعلقة بالأحداث المقبلة لمسلسل "الطائر الرفراف"، اذ ردّت على سؤال أحد المتابعين حول اذا كان هذا العمل سينتهي، فأجابت بيرسين: "ليس دون ان يتزوج فريد بـ بيلين".

ومن المعروف ان المسلسل مأخوذ عن رواية، فكتب أحد المتابعين ما قرأه فيها بالقول: "اخر حلقة سيران تسافر تدرس وفريد يدخل المصح يتعالج الرواية كذا وبرضوا النهاية الاقرب كذا".