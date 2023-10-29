أحمد السقا: "لك الله يا غزة"

ميرنا وليد - بيروت - عبر الممثل المصري أحمد السقا عن غضبه لما يحصل في فلسطين، اذ كتب على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "الوضع في غزة الان لا كهرباء ولا ماء ولا انترنت ولا اتصالات ومفيش حد من الناس قادر يتواصل مع اهله ولا قادرين يتواصلوا مع الاسعاف والطوارئ لك الله يا غزة".



وكاننشر أحمد السقا عبر صفحه دعاء للشعب الفلسطيني قال فيه: "اللهم إني استودعتك فلسطين وأهلها، كبارها وصغارها، رجالَها ونساءها، شبابها وبناتها، أرضها وسماءها، فاحفظها يا رب من كل سوء .. اللهم انصر المسلمين في فلسطين وثبت أقدامهم يا رب".