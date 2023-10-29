اليكم لحظة لقاء بوراك أوزجيفيت وكريستيانو رونالدو في افتتاح موسم الرياض-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تناقلت وسائل إعلام عالمية مقطع فيديو يوثّق لحظة لقاء النجم التركي بوراك أوزجيفيت بنجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، اذ ظهرا وهما يلتقطان صورة تذكارية في افتتاح موسم الرياض.

وكان قد شارك رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه وصول بوراك إلى المطار ثم استقباله وركوبه في سيارة كانت تنتظره لتقله إلى مكان إقامته.

وأرفق آل الشيخ الفيديو بتعليق جاء فيه :"وصول الفنان التركي بوراك أوزجيفيت للرياض لحضور النزال التاريخي بين FURY Vs NGANNOU".

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