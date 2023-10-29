خاص.. بيومي فؤاد "ابن الناظر" بإمضاء شريف عارفة

ياسر رشاد - القاهرة - تعاقد النجم بيومي فؤاد على بطولة فيلم جديد يحمل اسم "ابن الناظر"، وكشف المخرج شريف عارفة مخرج العمل أنه في التحضيرات الأولية وأن العمل من إنتاج مجدي الهواري، ومن المقرر أن يبدأ التصوير قريبًا، بعد استكمال باقي فريق العمل.

وتكون قصة الفيلم هي امتداد لفيلم "الناظر"بطولة الراحل علاء ولي الدين، حسن حسني، هشام سليم، أحمد حلمي، محمد سعد، كريم محمود عبدالعزيز، سامي سرحان، بسمة، يوسف عيد، وحجاج عبدالعظيم، ومن تأليف شريف عرفة، سيناريو وحوار أحمد عبدالله، إخراج شريف عرفة، وإنتاج مجدي الهواري.

وقد حقق فيلم الناظر، نجاح كبير منذ عرضه عام 2000، ومازال يحظى بمتابعة من عدد كبير من الجمهور حتى الآن، رغم مرور 23 عامًا على طرحه بشباك التذاكر، والتي حصد خلالها ما يقرب من 16 مليون جنيه.

وعلى نفس السياق ،يستعد النجم بيومي فؤاد، خلال الفترة المقبلة لتصوير فيلم جديد بعنوان جوازة توكسيك، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويشارك في بطولته ليلى علوي، محمد أنور، نسرين طافش، وملك قورة، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

كذلك يواصل تصوير فيلم فرقة الموت، الذي يجسد خلاله شخصية رجل اسمه الغول، والعمل بطولة أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، جيهان الشماشرجي، عصام عمر، خالد كمال، نور محمود، بسام رجب، محمود وهبة، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء.

كما بدأ بيومي فؤاد أيضًا خلال الفترة الماضية، تصوير فيلم الإسكندراني، الذي يجسد من خلاله شخصية تاجر سمك، والعمل من إخراج خالد يوسف، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

وفي سياق مختلف ، كان آخر أعمال مجدي الهواري في الإخراج، مسلسل دايمًا عامر، الذي عُرض في الموسم الرمضاني قبل الماضي 2022، وقدم بطولته مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، محمد ثروت، وكريم عفيفي، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل، تحت إشراف المؤلف أحمد عبدالفتاح.