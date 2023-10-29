أغاني التسعينيات في الإمارات.. السبت

ياسر رشاد - القاهرة - في ليلة غنائية مميزة، يجتمع فيها نجوم التسعينيات في الإمارات، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الفن الجميل، حيث تقام فعالياته بالتزامن مع بداية موسم الحفلات الشتوية هناك.

ومن المقرر أن يضم الحفل “هاني شاكر، هشام عباس، إيهاب توفيق، حميد الشاعري، سيمون”، والذي يقام على أحد المشارح الكبرى بالعاصمة أبو ظبي.

وتراوحت أسعار التذاكر بين 44 -88 درهم، وتم طرحها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

جاء التجمع المميز لنجوم التسعينيات للمرة الأولى في السعودية ضمن فعاليات جدة في أغسطس الماضي، والتي تصدرت المشهد الغنائي هناك، وظلت في المركز الأول على محركات البحث المختلفة، واستمر الحفل لأكثر من 4 ساعات لمع فيه النجوم بتوليفة غنائية امتزجت بذكريات جيل التسعينيات ليعيشوا ليلة موسيقية مفعمة بحيوية ذكرياتهم.

فعاليات جدة 2023:

جاء الحفل ضمن فعاليات جدة الفنية المميزة التي ملأت السعودية بأجواء ترفيهية مختلفة هذا العام،

أعلن رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة لعام 2023م، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، انطلاق فعاليات مدينة جدة لعام 2023م بشكل فريد ومميز هذا العام امتدادًا لنجاح موسم جدة العام الماضي، إذْ ستكون هذه الفعاليات بتناغم مستمر ممتد على مدار العام حتى نهاية 2023، وذلك تحت شعار "مع بعض طول السنة".

برنامج فعاليات جدة 2023:

تضمن تقويم فعاليات جدة لعام 2023" عددًا من المهرجانات والفعاليات العالمية والثقافية والبحرية، التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا كفعاليات للمرة الأولى على مستوى المملكة، تعكس ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية في صناعة الترفيه، بما يسهم من تعزيز مكانة جدة كوجهة سياحية عالمية، والتعريف بثقافة السعودية وحضارتها وإرثها والمواقع السياحية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي.