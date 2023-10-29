بالفيديو: محمد عبده يرفض مغازلة أصالة.. زوجك موجود

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يرصد موقفًا عفويًا طريفًا بين المطرب السعودي محمد عبده والنجمة السورية أصالة نصري، في الأمسية الطربية الافتراضية التي جمعتهما في افتتاح فعاليات موسم الرياض 2023.

بدأ محمد عبده الحفل قائلاً، “الجلسة باتت أحلى بوجود أصالة”، لترد عليه بالقول: “حلوة فيك، لا شيء يحلو إلا بوجودك، الله يديمك ويطول بعمرك ويحفظك”.

مازح محمد عبده أصالة قائلًا: “لا يجوز لأحد أن يغازلكِ أمام زوجك الموجود بيننا، هذه مشكلة، أخبرها، نقول لها حبيبتنا من الموانة.. نمون عليها”، لترد عليه قائلة: “بتمون على الدنيا كلها”.

أشاد معلقون بعفوية محمد عبده، حيث كتب أحدهم عبر حسابه في منصة “إكس”: “إنسان عفوي وحاول يلطف الجو ويوضح للمشاهدين أن زوجها موجود”، فيما لفت مغرد ثانٍ إلى موقف عفوي آخر، قائلاً: “المشكلة جت تقوم قلها على وين خلك هنا”.



ولدى التقاط صورة تذكارية مع الرئيس التنفيذي لشركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، سالم الهندي، حرصت أصالة على الوقوف إلى جانب محمد عبده وهي تمسك به بيديها الاثنتين، وفق ما ظهر في فيديو جرى تداوله على “إكس”.