- 1/2
- 2/2
التقى رئيس لجنة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ بالممثل التركي بوراك أوزجيفيت، في ملعب نادي الهلال، وذلك في افتتاح موسم الرياض.
ظهر آل الشيخ وبوراك في مقطع مرئي، وهما يلتقطان صورة تذكارية في ملعب نادي الهلال. ويعتبر بوراك من أشهر الممثلين الأتراك، ويحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي.
ومنح آل الشيخ نادي الهلال ملعب بوليفارد هول، وهو ملعب مملوك للجنة الترفيه، وسمح بأن يقام عليه مباراة الفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد الممثل التركي بوراك يلتقط صورة تذكارية مع تركي آل شيخ في افتتاح موسم الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.