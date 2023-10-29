شاهد الممثل التركي بوراك يلتقط صورة تذكارية مع تركي آل شيخ في افتتاح موسم الرياض

التقى رئيس لجنة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ بالممثل التركي بوراك أوزجيفيت، في ملعب نادي الهلال، وذلك في افتتاح موسم الرياض.

ظهر آل الشيخ وبوراك في مقطع مرئي، وهما يلتقطان صورة تذكارية في ملعب نادي الهلال. ويعتبر بوراك من أشهر الممثلين الأتراك، ويحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي.

ومنح آل الشيخ نادي الهلال ملعب بوليفارد هول، وهو ملعب مملوك للجنة الترفيه، وسمح بأن يقام عليه مباراة الفريق.