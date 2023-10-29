شاهد كانييه ويست يثير الجدل بإطلالته في افتتاح موسم الرياض

تواجد مغني الراب الأمريكي كانييه ويست في المملكة العربية السعودية، لحضور افتتاح “موسم الرياض” بنسخته الرابعة.

ووصل كانييه إلى الحدث لحضور النزال التاريخي بين نجمي الفنون القتالية المختلطة فرانسيس انغانو وتايسون فيوري. وظهرت لقطات من وصول كانييه إلى الحدث، وهو يدخل من البوابة الخاصة برفقة حراس الأمن، حيث بدا وكأنه في عجلة من أمره للحاق بزميله مغني الراب إيمينيم.

وتعرض كانييه للسخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالته التي وصفت بالجدلية، حيث ارتدى سترة سوداء ذات تصميم غريب، وغطى رأسه بقبعة سوداء بدت أشبه ما يكون بالحجاب.

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