سعر خيالي لبيع الحلقة الواحدة من "شخص آخر"

ميرنا وليد - بيروت - افادت وسائل إعلام تركية ان مسلسل "شخص آخر" للنجمين التركيين هاندا أرتشيل وبوراك دينيز، قد بيع لأكثر من 20 دولة، والحلقة الواحدة منه بلغ سعرها حوالى نصف مليون دولار.

وتجسد هاندا أرتشيل دور نائب الجمهورية، أما بوراك دينيز فيقوم بدور الصحفي، وتدور القصة حول قضية حمدي أتليباي، الذي تعرض للقتل الوحشي في إحدى الغابات.

بوراك دينيز وهاندا أرتشيل يحظيان بجماهيرية كبيرة، كما أنهما تعاونا سابقاً في مسلسل "الحب لا يفهم الكلام"، الذي حقق نجاحا باهرا ، وأحب الجمهور التناغم الواضح بينهما.

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