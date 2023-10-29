نادين نسيب نجيم برفقة أصدقائها الحقيقيين-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عدداً من الصور في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي جمعتها بولديها جيوفاني وهايفين هادي أسمر على مائدة العشاء في أحد المطاعم.



وارتدى الولدان ثيابا بيضاء بينما اعتمدت نادين توب سوداء وعبّرت عن محبتها الكبيرة لهما شارحة علاقتها بهما التي تتجاوز الأمومة.

وكتبت نادين في تعليقها على الصور :"مع اصدقائي الحقيقيين يا رب تحمي ولادي وتخلينا عطول لبعض".

وعلقت كل من الممثلة اللبنانية غنوة محمود والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي غنى غندو والممثلة السورية هبة نور برموز تعبيرية لقلوب.

ومن ناحي أخرى، كانت نادين نسيب نجيم علقت على ما وصف بأعنف ليلة على قطاع غزة منذ بداية الحرب مع إسرائيل.

وعبرت نادين نسيب نجيم عن ألمها وحزنها واصفة ما يحدث بـ "أكبر عملية تصفية"، وقالت: "اليوم شعب كامل أمام أعينكم يُباد في أكبر عملية تصفية يشهدها التاريخ!

لا كهربا و لا مي و لا اكل ولا شبكة اتصالات ! وقصف جوي و بري و بحري ! السماء تمطر نار و صواريخ !

أي مواثيق دولية وأي اتفاقيات وأي مجلس أمن وأي أمم متحدة قادرة تكون صامتة أمام هل عدوان و هل مجزرة يلي عم تصير !