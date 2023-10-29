طليق غادة عبد الرازق يرتبط بفتاة عشرينية بعد أشهر قليلة من انفصالهما-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - لم ينتظر مدير التصوير وطليق الممثلة المصرية غادة عبد الرازق كثيراً حتى يرتبط بامرأة أخرى بعد طلاقه منها بفترة قصيرة لا تتعدى الأشهر.

وأعلن زنيتا ارتباطه بفتاة عشرينية من خارج الوسط الفني ناشراً عدداً من الصور برفقتها ومعلقاً عليها :"حياتي القمر".

ولم يذكر طليق عبد الرازق أية معلومات حول خطيبته بل تكتم عن اسمها وكل ما يتعلق بها.، وتساءل المتابعون في التعليقات من تكون الفتاة وماذا يربطها به؟ لكن بالطبع كل هذه الأمور ستعود لتتكشف قريباً.

وكانت غادة عبد الرازق انفصلت عن هيثم زنيتا وهو زوجها رقم 12 رسمياً بعد زواج دام ثلاث سنوات، حيث تزوجا عام 2020، مؤكدة أنهما سيظلان صديقين.

وأعلنت عبد الرازق في تموز الماضي بأن الطلاق تم رسمياً وذلك بعد إلغائها متابعته وحذف صورهما معاً على صفحتها الخاصة في موقع للتواصل الاجتماعي الأمر الذي قام به هيثم أيضاً. وهو نفس ما فعله هيثم، حيث ألغى متابعة غادة وحذف جميع صورهما معاً.

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