سكارليت جوهانسون كانت تكره وجهها لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - يعتقد الكثيرون بأن النجمة الأميركية سكارليت جوهانسون تمتلك وجهاً جميلاً جداً حتى أن ملامحها خلّابة، لكنها كانت تشعر بالعكس تماماً، إذ كشفت سكارليت أنها كانت تشعر بالضيق حين كانت صغيرة بسبب وجهها وتتخوف من مظهرها موضحة بأنها لم تكن تتخيل حين كانت ظفلة أنها ستكبر لتصبح جميلة إلى هذا الحد وذلك لأنها كانت تعاني من مشكلة وهي ظهرو حبوب أو بثور كثيرة في وجهها لم تظن أنها ستختفي أبداً، إلا أنها اختفت مع الوقت، بعدما تركت تأثيراً سلبياً داخل نفسها"، وفق حوار أجرته معها مجلة "Stylist".



وروت النجمة الشهيرة أنها كانت سابقا تمارس في الغالب رياضة رفع الأثقال فقط، لكن في مرحلة ما لم تعد تستطع الاستمرار في ذلك، وتخلت عنها لممارسة رياضة أخرى يطلق عليها اسم "البيلاتس"، والتي تتضمن حركات عديدة تحافظ على رشاقة الجسم.