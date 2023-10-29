نسرين طافش تضع الكوفية وتلوّح بعالم الفلسطيني من أمام الأهرامات-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة السورية في أصول فلسطينية نسرين طافش عدداً من الصور من جلسة تصوير خضعت لها دت فيها وهي متواجدة في منطقة الهرم حيث بدت الأهرامات الثلاثة في الخلفية.



وتقصدت نسرين في الصورة الأولى التي جرى التقاطها لها وهي واقفة حمل العلم الفلسطيني وفي الصور الأخرى وضع الكوفية الفلسطينية على كتفيها.

وارتدت نسرين سروالاً من الجينز الأرزق وتوب بيضاء اللون ووجهت رسالة من خلال تعليق مرفق للشعل الفلسطيني ولمتابعيها أيضاً جاء فيه :"بكرة بيخلص هالكابوس و بدل الشمس بتضوي شموس على أرض فلسطين الحرة موعدنا قريبا".

وأضافت نسرين :" خلو قلبكم قوي واثق بالنصر خلونا على قلب واحد ، و انتبهو من الفتن و الذباب الإلكتروني فاهمين قصدي طبعا (مزايدات وطنية و فتن بين الدول من حسابات وهمية هننننن عاملينها لانهم محترفين بالكذب و بالتزوير و السرقة و الفتن بس المفروض صرنا أذكا و اوعى )"

وتابعت :"العالم تغير و لم يعد كالسابق و الناس عم تنشال الغمامة عن بصيرتهم ، نحن أبطال عظماء شجعان أقوياء لأننا أصحاب حق هم الظلام الزائل و نحن النور الخالد، مكملين بالمقاطعة لمنتجاتهم المصنوعة من دماء أطفال غزة ومكملين نشر و توعية بالعربي و بكل لغات العالم ، خلو صوت الحق يوصل ، كونو صوتهم حب كبير لكم من مصر أم الدنيا".

إشارة إلى أن طافش تعمل على فيلم جديد بعنوان "السيستم" المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة، من بطولتها غلى جانب أحمد الفيشاوي وبسنت شوقي، وهو من إخراج أحمد البندري الذي يخوض تجربة الإخراج للمرة الأولى.

