رومي القحطاني ساحرة بفستان أسود أنيق برفقة صديقتها-بالصور والفيديو

ميرنا وليد - بيروت - قضت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني أوقاتاً ممتعة في أحد مطاعم دبي برفقة أحد صديقتها.

وشاركت القحطاني صوراً من إطلالتها الساحرة مع متابعيها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي وكذلك مقطع فيديو ظهرت فيه صديقتها وهي تلف يدها حول خصرها وآخر بدت فيه وهي تغني.

واختارت رومي لإطلالتها فستاناً أسود ضيقاً مكشوف الكتفين بقصة مميزة من أعلى ورفعت شعرها الطويل إلى الوراء ووضعت في يديها قفازين طويلين من الشيفون.

من الناحية الجمالية اعتمدت رومي مجوهرات ناعمة تألفن من سلسلة ذهبية ناعمة حول رقبتها وسوار وقرطين وطبقت ماكياج عيني بكحل أسود وماسكارا سوداء أبرزا جمال عينيها ووضعت أحمر شفاء باللون البرتقالي الفاتح الذي تلاءم مع فستان صديقتها.

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