شكرا لقرائتكم خبر عن نقل جثمان ماثيو بيرى ومصادر: العثور على أدوية مضادة للاكتئاب فى منزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات موقع ديلي ميل لحظة نقل جثمان ماثيو بيري وهو يغادر منزله في لوس أنجلوس، بعد العثور عليه ميتاً وتم نقل الممثل الراحل، البالغ من العمر 54 عامًا، إلى سيارة الطب الشرعي، وكشف موقع TMZ إن المحققين اكتشفوا أدوية مضادة للاكتئاب وحبوبًا مضادة للقلق في منزل بيري.

وشهد مكان وفاة ماثيو بيري نجم مسلسل الأصدقاء، وصول والديه إلى مكان وفاته، بعدما صدم خبر وفاته محبيه مؤخرًا، عقب نشر الصحف العالمية خبر حول وفاة أحد أبطال مسلسل Friends الذين يمتلكون قاعدة جماهيرية عريضة حول العالم بسبب دوره في المسلسل الشهير.

وكان الممثل الأمريكى ماثيو بيرى نجم مسلسل Friends توفى عن عمر يناهز 54 عامًا غرقًا في جاكوزي داخل منزله بولاية لوس أنجلوس.

وقالت مصادر قضائية، إنه تم العثور على جثمان ماثيو بيرى، أمس السبت، فى منزل في لوس أنجلوس، حسبما نشر موقع الديلى ميل، مشيراً إلى أنه بعد استدعاء المستجوبين الأوائل إلى مكان الحادث في حوالي الساعة 4 مساءً.

وكشفت المصادر أنه لم يتم العثور على أي مخدرات في مكان الحادث، ولم يكن هناك أى شيء غريب فى مكان الوفاة، وتم تشخيص الوفاة بأنها بسبب السكتة القلبية.

وكان أشهر دور لعبه بيري هو تجسيد شخصية تشاندلر بينج في مسلسل الأصدقاء الذي تم عرضه بين عامي 1994 و2004 على عشرة مواسم وشاركه في بطولته جنيفر أنيستون وكورتني كوكس وديفيد شويمر ومات لوبلانك وليزا كودرو.

ولد بيري في ماساتشوستس وترعرع في أوتاوا مع والدته وهي صحفية كندية عملت ذات مرة مسؤولة صحفية لرئيس الوزراء الأسبق بيير ترودو وتزوجت من إعلامي كندي بعد طلاقها من والد بيري.