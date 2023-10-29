انطلاق فعاليات موسم الرياض بحضور نجوم الفن والرياضة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انطلقت فعاليات موسم الرياض، في نسخته الرابعة، السبت، تحت شعار Big Time، وسط حضور جماهيري ضخم، وبمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والرياضة عربياً وعالمياً، مثل كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم.

وشهد حفل الافتتاح، نزالاً قوياً، بعنوان Battle Of The Baddest بين فرانسيس أنجانو و تايسون فيوري، حيث وُصفت تلك الليلة، بـ”التاريخية وذات أجواء استثنائية، اختتمت بتتويج أشرس رجل على وجه الأرض، ومنها تنطلق أقوى الفاعليات الترفيهية والتجارب العالمية”.

ويفتتح المطرب عبد المجيد عبد الله، الحفلات الغنائية في موسم الرياض، يوم 2 نوفمبر المقبل، في “بوليفارد وورلد”.

ويأتي ذلك، بعدما قدّم الأغنية الرسمية لموسم الرياض، والتي جاءت باسم “غنِّي يا دنيا بتوقيت الرياض”، كلمات فهد المساعد، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع محمود صبري، فقد أبرز الفيديو كليب الأجواء الكرنفالية التي تشهدها مدينة الرياض، خلال تلك الفترة، لاستضافتها العديد من الفعاليات الترفيهية المختلفة، وسط حضور جماهيري من أنحاء العالم.https://cdn.iframe.ly/eUTcsrz

كما تفتتح الفنانة مي عز الدين، العروض المسرحية في الرياض، بعرض يحمل اسم “زواج اصطناعي”، يوم 30 أكتوبر الجاري، على مسرح محمد العلي.

وتتعاون مي، في تلك المسرحية مع الثنائي بيومي فؤاد ومحمد أنور، وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي، حول “شرق” و”فاروق” اللذين يتعرضان لأزمة ليلة زفافهما، ويضطران اللجوء إلى خبير في العلاقات العاطفية، والذي يجري لهما تجربة حديثة، عن طريق الذكاء الاصطناعي، تجعلهما يعيدان التفكير في مشروع زواجهما بالكامل.

وحرص رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، على زيارة فريق عمل المسرحية، في البروفات قبل أيام، حسبما كشف عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، مؤكداً أن “زواج اصطناعي” واحدة من أبرز العروض المسرحية في موسم الرياض.

وتشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض العديد من الفاعليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة “بوليفارد سيتي” هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

وذلك بجانب، حفلات موسيقية عالمية، لعدد من أبرز الفنانين من جميع أنحاء العالم، وكذلك نحو 23 عرضاً مسرحياً متنوعاً، بمشاركة عشرات الممثلين، منهم يسرا، وليلى علوي، ومي عز الدين، وأحمد عز، وكريم عبد العزيز، ومحمد هنيدي، وأحمد حلمي، ومحمد سعد، وأشرف عبد الباقي.