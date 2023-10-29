جواب نهائي.. هل يعود “صعيدي في الجامعة الأمريكية” بجزءٍ ثانٍ؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تراجعت شركة “العدل غروب” تراجعت عن فكرة تقديم الجزء الثاني من فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية” الذي قدمه الفنان محمد هنيدي في عام 1998، بمشاركة عدد كبير من النجوم منهم أحمد السقا ومنى زكي وطارق لطفي وغادة عادل وهاني رمزي وفتحي عبد الوهاب، وغيرهم من النجوم.

وكشف مصدر من داخل الشركة أن السبب الذي دفع الشركة لقرار الإلغاء هو الحفاظ على نجاح الفيلم، بالإضافة إلى صعوبة تجميع هذا العدد من النجوم في الوقت الحالي.

وكان الجزء الأول من فيلم “صعيدي فى الجامعة الأمريكية” تدور أحداثه حول شخصية خلف الدهشوري طالب صعيدي يحصل على ترتيب أول في الثانوية العامة، فحاز على منحة الالتحاق بالجامعة الأمريكية في القاهرة، يسافر ويقيم هناك مع اثنين من زملائه، وفي الجامعة يتعرف على زملاء عديدين، ويقع في حب زميلته عبلة التي كان يشاغلها أستاذها بالجامعة، وفي نفس الوقت تنجذب نحوه سيادة، ولكنه لا يبادلها نفس الشعور.