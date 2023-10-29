شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لقمة ميلان ونابولي في الدوري الايطالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن رودي جارسيا وستفيانو بيولي التشكيل الرسمي لمواجهة ميلان ونابولي وهي التي تجمع بينهما على ملعب دييجو مارادونا لحساب مباريات الجولة العاشرة من البريميرليج.

التشكيل الرسمي لقمة ميلان ونابولي في الدوري الايطالي

وجاء تشكيل فريق الجنوب كالآتي:

حراسة المرمى: ميريت.

الدفاع: دي لورينزو، رحماني، ناثان، ماريو روي.

الوسط: إلماس، لوبوتكا، زيلينسكي.

الهجوم: بوليتانو، راسبادوري، كفاراتسخيليا.

في المقابل جاء تشكيل الروسونيري بقيادة ستيفانو بيولي كالتالي:

حراسة المرمى: ماينان.

الدفاع: كالابريا، كالولو، توموري، ثيو هيرنانديز.

الوسط: موسى، كرونيتش، ريجنديرز.

الهجوم: بوليسيتش، جيرو، لياو.

ترتيب الدوري الايطالي قبل مباراة ميلان ونابولي

وقبل تلك الماوجهة يحتل فريق نادي الميلان المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري الايطالي برصيد 21 نقطة، فيما يأتي نابولي حامل اللقب رابعًا برصيد 17 نقطة.

