سلافة معمار وقيس الشيخ نجيب يجتمعان في أقوى عمل بعد نهاية كريستال-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تجتمع الممثلة السورية سلافة معمار بمواطنها الممثل قيس الشيخ نجيب في عمل عدّه الكثيرون من أقوى المسلسلات نظراً لحرفية بطلي العمل أولاً ولأنه عمل معرّب مأخوذ من مسلسل تركي ويحمل المسلسل عنوان "الخائن".

يتألف المسلسل من 90 حلقة، وتم تصويره في تركيا بإنتاج ضخم وسيبدأ عرضه فور نهاية مسلسل كريستال.

وقد جرى طرح الإعلان التشويقي له وتلقت سلافة معمار العديد من التعليقات من متابعيها متمنين لها التوفيق في هذا العمل ومعلنين تشوقهم وحماسهم له.

قصة المسلسل تدور حول طبيبة شهيرة "سلافة معمار" تعيش حياة مستقرة مع زوجها وابنها، وتكتشف عن طريق الصدفة خيانة زوجها "قيس الشيخ نجيب" مع فتاة شابة "مرام علي" عاش معها قصة حب دامت حوالي عامين.

وتقرر بعد ذلك الزوجة والطبيبة الانتقام من زوجها وعشيقته على طريقتها الخاصة، ضمن أحداث قوية.

ويشارك في مسلسل “الخائن” عدد كبير من الممثلين أبرزهم: “قيس الشيخ نجيب ، سلافة معمار، ريتا حرب، مرام العلي، رولا بقسماتي، جلال شموط، خالد شباط، ايلي متري، تاتيانا مرعب وجينا أبو زيد”.

المسلسل سيبدأ عرضه في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.



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