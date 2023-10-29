بعد ساعات من وفاته.. برنامج Saturday Night Live يكرّم ماثيو بيري-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - حرص برنامج Saturday Night Live في الحلقة الأخيرة من الموسم 49، على تكريم ،جم مسلسل Friends ماثيو بيري وذلك بعد ساعات من وفاته المفاجئة أمس السبت في 28 أكتوبر، وذلك

عندما أنهى المضيف Nate Bargatze الحلقة الأخيرة من البرنامج ، قام بعرض بطاقة لـ تكريم بيري، والتي تضمنت صورته في سنوات شبابه باللون الأبيض والأسود وتم وضع اسمه على الشاشة.



وكانت عائلة ماثيو المفجوعة قد وصلت إلى منزله الكائن في ولاية لوس أنجلوس الأميركية والمؤلفة من والدته سوزا سوزان موريسان ووالده جون بينيت بيري وزوج والدته كيث موريسون بعد بضع ساعات فقط من إعلان وفاته.

ووفق التقاير الصحافية فأن ماثيو بيري قد توفي نتيجة لسكتة قلبية في حوض الجاكوزي الخاص بمنزله وذلك بعد عودته من ممارسة الرياضة الصباحية لساعتين.

