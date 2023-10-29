اليوم.. عرض المسلسل التركي "المتوحش" على "MBC مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - تعرض قناة " MBC مصر" اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً المسلسل التركي "المتوحش"

تدور أحداث المسلسل حول شاب يدعى يامان، لم تنجح الظروف القاسية التي نشأ فيها والطفولة المزرية التي عاشها في تحويله إلى مجرم، بل كان دوماً صاحب مبادئ، لا يرضى الظلم ويدافع عن أصدقائه الذين نشأوا معه

وفي إحدى الليالي، يخرج ابن العائلة الثرية أتيس وصديقته رؤيا من ملهى ليلي بعد منتصف الليل، فيجدا نفسيهما في أحد الأحياء الفقيرة معرضين للوقوع في قبضة قطاع الطرق، ويتمكن يامان بشهامته من إعادتهما إلى بيوتهما سالمين.

المسلسل من بطولة كوكبة من نجوم الدراما التركية منهم خالد أوزغور ساري، سيماي بارلاس