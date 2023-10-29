"لولا الشدائد ما عرفنا معادن الناس"… محمد محمود عبدالعزيز يوجه رسالة لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

وجه الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز، رسالة لمن قدموا واجب العزاء، بعد وفاة خاله ناجي زويد، يوم الثلاثاء الماضي.

محمد عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "لولا الشدائد ما عرفنا معادن الناس، أحب أن أتوجه بخالص الشكر لكل من قدم واجب العزاء و واسانا في مصابنا بوفاة خالى العزيز ناجي زويد، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته سواء بوصوله لمكان العزاء أو بالاتصال أو حتى برسالة وأسأل الله العلي القدير أن لا يريكم مكروه بأنفسكم ولا في من تحبون، أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولخالي العزيز ناجي زويد و لكل من رحلوا عنا".

محمد محمود عبد العزيز، أعلن الثلاثاء الماضي، عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن وفاة خاله.