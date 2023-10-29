إلهام شاهين: "العالم يتآمر على مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت الفنانة إلهام شاهين "تحذير شديد اللهجة" عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام حول ما يحدث الآن في المنطقة العربية

وقالت: "تحذير.. مصر خط أحمر يتآمر العالم على مصر ويحاصرها الغرب بكل إصرار لأنها صاحبة قرار، ولا تقبل إملاءات لصالح الأجندات الغربية، ولأنها رفضت إقامة قواعد عسكرية أمريكية على أرضها، ولأن جيش مصر هو الأقوى في المنطقة العربية بعد توطين تصنيع السلاح محليا، وتنويع مصادر التسليح، وإتساع قوة مصر العسكرية يزيد نفوذها السياسي".

وأضافت: "ربنا يحميكي يا مصر يا أم الدنيا، اللهم احفظ مصر وجيشها وشعبها ورئيسها، تحيا مصر ..تحيا مصر.. تحيا مصر".

والجدير بالذكر أن الفنانة إلهام شاهين ومنذ بداية الحرب على غزة، قد نشرت العديد من المنشورات عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، أعلنت خلالها عن دعمها الكامل للشعب الفلسطيني وتضامنها معهم، كما دعت العرب جميع للإتحاد لنصرة غزة والوقوف أمام الإحتلال الإسرائيلي.