شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر تشارك فى فريق متطوعى الهلال الأحمر لمساندة غزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، على زيارة جمعية الهلال الأحمر المصرى، للمشاركة في تجهيز المساعدات الغذائية والطبية الخاصة بأهالى غزة وتقديم الدعم لشعب فلسطين.

وكان وفد من الفنانين قد زار جمعية الهلال الأحمر المصرى، بدعوة من الدكتور أشرف زكى نقيب الفنانين، حيث تواجد فى الوفد كل من: لبلبة، إلهام شاهين، اشرف زكى، روجينا، ريهام عبد الغفور، علا غانم، بسمة، رحاب الجمل، دنيا عبد العزيز، إيهاب فهمى وزوجته يسرا وجيه، سلوى عثمان، عزوز عادل.

ويأتى زيارة وفد الفنانين إلى جمعية الهلال الأحمر المصرى للمشاركة مع فريق المتطوعين وتجهيز المساعدات الغذائية والطبية الخاصة بأهالي غزة وتقديم الدعم للإخوة الفلسطينيين، وذلك استكمالا لعلميات الدعم والتضامن من جانب الفنانين منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وحرص عدد كبير من الفنانين خلال الأيام الماضية على المشاركة فى فريق المتطوعين بالهلال الأحمر المصري لتجهيز المساعدات الطبية والغذائية لأهالى فلسطين، منهم: دينا الشربينى، ياسمين صبرى، زينة، أحمد العوضى، أسماء جلال، هنا الزاهد وعدد آخر من الفنانين الذين سارعوا فى التبرع من أجل مساعدة الأشقاء فى فلسطين.



