شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: منع عمل طلاب معهد الفنون المسرحية بدون تصريح من نقابة المهن التمثيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لـ"الخليج 365"، إنه قرر منع عمل طلبة معهد الفنون المسرحية قبل حصولهم على تصريح من النقابة، محذرا شركات الإنتاج من التعاقد مع طلبة الفنون المسرحية والاستعانة بهم في أي عمل دون الحصول علي التصريح.

وكان الدكتور أشرف زكى قد زار جمعية الهلال الأحمر المصرى، بصحبة وفد من الفنانين، حيث تواجد في الوفد كل من: لبلبة، إلهام شاهين، أشرف زكى، روجينا، ريهام عبد الغفور، علا غانم، بسمة، رحاب الجمل، دنيا عبد العزيز، ايهاب فهمى وزوجته يسرا وجيه، سلوى عثمان، عزوز عادل.

ويأتى زيارة وفد الفنانين إلى جمعية الهلال الأحمر المصرى للمشاركة مع فريق المتطوعين وتجهيز المساعدات الغذائية والطبية الخاصة بأهالي غزة وتقديم الدعم للاخوة الفلسطينين، وذلك استكمالا لعلميات الدعم والتضامن من جانب الفنانين منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وحرص عدد كبير من الفنانين خلال الأيام الماضية على المشاركة فى فريق المتطوعين بالهلال الأحمر المصري لتجهيز المساعدات الطبية والغذائية لأهالى فلسطين، منهم: دينا الشربينى، ياسمين صبرى، زينة، أحمد العوضى، أسماء جلال، هنا الزاهد وعدد آخر من الفنانين الذين سارعوا فى التبرع من أجل مساعدة الأشقاء فى فلسطين.