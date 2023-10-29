شكرا لقرائتكم خبر عن 78 مليون دولار حصيلة العرض الأول لفيلم Five Nights at Freddy's والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الإثارة والتشويق الجديد Five Nights at Freddy's إيرادات وصلت 78 مليون دولار في أول عرض محلي له و130 مليون دولار عالميا خلال عطلة الهالووين.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة فارايتي، فإن فيلم الإثارة الجديد من إنتاج شركة Universal حققا إيرادات كبيرة وضخمة وغير متوقعة خلال عطلة عيد الهالوين، وتعتبر مبيعات التذاكر مثيرة للإعجاب بشكل خاص؛ لأن فيلم الرعب تم عرضه في وقت واحد على Peacock، خدمة البث المباشر المملوكة لشركة NBCUniversal.

وتعتبر تلك الافتتاحية هي ثاني أفضل عطلة نهاية أسبوع افتتاحية لإصدار البث المباشر باليوم والتاريخ، بعد مغامرة Disney Marvel لعام 2021 "Black Widow" الذى حقق 80 مليون دولار في دور العرض و60 مليون دولار على Disney +.