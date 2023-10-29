وفاة الممثل اللبناني بطرس فرح ونقابة الممثلين تنعاه

ميرنا وليد - بيروت - توفي مساء اليوم الممثل اللبناني بطرس فرح الذي عرف بشكل خاص من خلال أدواره في مسرحيات الفنان اللبناني زياد الرحباني.

وقد نعى نقيب الممثلين نعمة بدوي الراحل وذلك عبر نشره صورة له مرفقاً إياه ببيان النعي الصادر عن نقابة الممثلين اللبنانيين وجاء فيه :"بطرس فرح وداعاً. هذا الممثل المتميز الذي شارك الفنان زياد الرحباني بجميع اعماله تقريباً من نزل السرور الى لولا فسحة الامل. و شارك الفنان ملحم بركات في مسرحية ومشيت بطريقي و عمل مع الفنان جورج خباز بعدة اعمال في المسرح.

نقابة الممثلين في لبنان تنعى الفنان الكبير والقدير بطرس فرح وتتقدم من أسرته و من اصدقائه و من محبيه باحر التعازي . رحمه واسكنه فسيح جناته. لتكون نفسه بالسما".

من موقع الخليج 365 نتقدم بأحر التعازي لعائلة الفقيد راجين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

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